Der Euro hat sich am Dienstagnachmittag knapp unter der Marke von 1,09 US-Dollar seitwärts bewegt. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,0898 Dollar. In der Früh ist er noch bei 1,0913 Dollar gehandelt worden.Der Handel verlief am Nachmittag weitgehend ruhig und ohne größere Impulse. Kursrelevante Datenveröffentlichungen standen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...