Dortmund, 09. Mai 2017:

Dortmund, 09. Mai 2017: Die Elmos Semiconductor AG (FSE: ELG) hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von insgesamt 40 Millionen Euro begeben. Es dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und soll auch zur Rückführung der in 2017 und 2018 auslaufenden Kredite in Höhe von 35 Millionen Euro verwendet werden.

Der Schuldschein ist in drei Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren mit jeweils einer festen Verzinsung aufgeteilt. Die hohe Investorennachfrage führte zu einer deutlichen Überzeichnung aller Tranchen.

"Elmos hat sich eine langfristige Finanzierung zu attraktiven Konditionen gesichert und die Investorenbasis wesentlich verbreitert. Das hohe Interesse an den sieben- und zehnjährigen Tranchen, die 70% des Volumens ausmachen, sind ein Beleg für das Vertrauen des Kapitalmarkts in unsere Unternehmensentwicklung", sagt Dr. Arne Schneider, Finanzvorstand der Elmos Semiconductor AG.

Die Transaktion wurde von der Landesbank Baden-Württemberg als Sole Lead Manager begleitet.

Über die Elmos Semiconductor AG

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter und Sensoren vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter.

