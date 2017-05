Santa Barbara, Kalifornien - Der Zürcher Softwarehersteller edorasware hat, bei seiner ersten Präsentation am bpmNEXT Forum, den «Rising Star Award» gewonnen.

Die in Santa Barbara, California jährlich durchgeführte Konferenz ist für BPM Software-Hersteller der wichtigste Anlass, um ihre Innovationen vorzustellen. Flowable, ein Produkt von edorasware, wurde für die innovative dynamische Prozesstechnologie ausgezeichnet. Die Konferenzteilnehmer waren von der Technologie, welche dynamische Anpassungen bestehender Prozesse während der Laufzeit bietet, beeindruckt. Paul Holmes-Higgin, Chief Product Officer von edorasware referiert: «Aufgrund der digitalen Transformation müssen Mitarbeiter und Applikationen bestehende Prozesse intuitiver und flexibler anpassen können. Bei der Definition eines Geschäftsprozesses können nicht alle sich ergebenden und möglichen Situationen vorab bestimmt werden. Diese Technologie ermöglicht Benutzern und Systemen, sich bei verändernden Geschäftsvorgängen, dynamisch und individuell anzupassen. In einer Welt mit IoT (Internet of things), Künstlicher Intelligenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...