Einladung zur Pressekonferenz Wohlstandsbilanz nach fünf Jahren NAWI-D (Nationaler WohlstandsIndex für Deutschland):



Deutsche im Wohlstandsdilemma: Stabiler Wohlstand, aber steigende Zukunftsängste



Neue Erkenntnisse aus dem NAWI-D mit Zukunftsforscher Opaschowski



Dienstag, 23. Mai 2017, um 10.30 Uhr im Kinosaal der "Denkfabrik" des IMK, Berlin-Mitte, Schwartzkopffstraße 11



Professor Opaschowski und Hans-Peter Drews (Ipsos Observer) präsentieren Ergebnisse aus der umfassenden Studie zum Nationalen WohlstandsIndex für Deutschland (NAWI-D), die auf der Befragung von 40.000 Deutschen über einen Zeitraum von fünf Jahren basiert. Im Mittelpunkt stehen Themen wie:



- Die Facetten des Wohlstands - Was den Menschen wirklich wichtig ist - Fünf Jahre NAWI-D: Wohlstandsgewinner und -verlierer - Steigt die Mittelschicht ab? - Steht die Generation 60+ am Wohlstandsabgrund? - Wer ist die Nr. 1 in Deutschland? Das regionale Wohlstandsranking - Wohlstandsdilemma: Stabiles Wohlstandshoch, aber zunehmende Zukunftsängste - Herausforderungen für Gesellschaft und Politik



