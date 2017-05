Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Der chinesische Automobilhersteller Guangzhou Automobile Group (GAC Group), die Muttergesellschaft von GAC Motor, hat mit dem Bau eines großen Industrieparks für elektrische und intelligente Fahrzeuge begonnen. Dieser ist Teil der Anstrengungen, die Elektrofahrzeugsparte der Firma zu voranzubringen.



Der Industriepark liegt im Bezirk Panyu der Stadt Guangzhou in der südchinesischen Provinz Gunangdong und wird auf einer Fläche von fünf Quadratkilometern geplant. Mehr als 45 Milliarden Yuan (6,5 Milliarden US-Dollar) an Investitionen von der GAC Group und anderen Unternehmen, die sich dort ansiedeln, sollen in das Projekt fließen. Die neue Fabrik für Elektroautos, die Teil des Industrieparks sein wird, und für die 4,69 Milliarden Yuan (679 Millionen US-Dollar) investiert wurden, soll Ende 2018 fertiggestellt werden. Sie wird GAC Motor Produktionskapazitäten von 200.000 Stück pro Jahr bringen.



Der Schwerpunkt des Industrieparks liegt auf intelligenter Fertigung, innovativen Technologien und der Entwicklung einer umweltfreundlichen Stadt mit dem Ziel eines kooperativen, intelligenten, offenen, innovativen und grünen Fertigungszentrums für elektrische und intelligente Fahrzeuge. Er spielt zudem eine wichtige Rolle, um die globale Markenstrategie von GAC Motor voranzutreiben.



"Planung und Bau dieses Industrieparks sind konkrete Schritte dahin, die grünen Entwicklungsziele der chinesischen Regierung für Guangdong und die nationale 'Made in China 2025'-Strategie umzusetzen", sagte Yu Jun, General Manager von GAC Motor. "Das Vorhaben wird dazu beitragen, die Entwicklung der Automobilindustrie und das Wirtschaftswachstum zu fördern."



GAC Motor ist führend bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen und hatte sein erstes komplett elektrisches Auto, den GE3, im Januar bei der North America International Auto Show 2017 enthüllt. Bei der Auto Shanghai 2017 im April wurden die neue Plug-In-Hybrid-Limousine GA3S PHEV und der Plug-In-Hybrid-Geländewagen GS4 PHEV vorgestellt.



"In den kommenden fünf Jahren werden wir mindestens sieben neue Elektroautomodelle herausbringen und drei Produktreihen abdecken, nämlich reine Elektroautos, Reichweitenverlängerung und Hybrid", so Yu Jun. "Unser Ziel ist es, dass GAC Motor Anführer im Elektroautogeschäft wird und bis 2020 Verkaufszahlen von 20.000 Elektrofahrzeugen erreicht."



Mit dem Ziel, eine Weltklassemarke mit globaler Forschung, Produktion und weltweitem Vertrieb zu werden, hat GAC Motor bei der Auto Shanghai strategische Partnerschaftsvereinbarungen mit den Top Ten der Automobilbranche unterzeichnet, darunter Aisin Seiki, Michelin, Continental und Faurecia. Die Kooperation bei Produktentwicklung, Qualitätskontrolle, Produktionsversorgung und Marktausbau bedeuten starke Unterstützung für GAC Motor bei der Produktion von erstklassigen Qualitätsfahrzeugen.



GAC Motor beginnt zudem mit der Talentrekrutierung und versammelt weltweite Spitzentalente und Experten im Silicon Valley, in Detroit und Boston, um zukunftsweisende Forschung und Entwicklung für die Schaffung der innovativen Mobilität der Zukunft zu betreiben.



"Diese Ressourcen und Kompetenzen, zusammen mit dem künftigen F&E-Zentrum in Nordamerika, werden GAC Motor dazu befähigen, auf dem globalen Markt wettbewerbsfähiger zu sein und auf der globalen Bühne als internationale Automarke mit nachhaltigen Entwicklungskapazitäten erfolgreich zu sein", so Yu.



Informationen zu GAC Motor



GAC Motor, eine Tochtergesellschaft der GAC Group, entwickelt und produziert erstklassige Qualitätsfahrzeuge, Motoren, Komponenten sowie Autozubehör. Seine Wachstumsrate von 96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr war 2016 die höchste aller chinesischen Marken im entsprechenden Zeitraum. Die Verkaufszahlen verdoppelten sich dabei und erreichten 380.000 Stück weltweit. Das Unternehmen belegte Platz 5 aller Marken in der J.D. Power Asia Pacific's 2016 China Initial Quality Study und ist damit im vierten Jahr in Folge die bestbewertete chinesische Marke.



GAC Motor ist bereits auf dem internationalen Markt präsent in Regionen wie dem Nahen Osten, Osteuropa, Afrika und Lateinamerika. Das Unternehmen beabsichtigt, spätestens 2019 auf dem US-amerikanischen Markt Fuß zu fassen und damit seine weltweite Präsenz noch auszubauen.



