Der frühere Schachweltmeister engagiert sich heute als politischer Aktivist in Russland: Auf der Digitalkonferenz Republica spricht Garri Kasparow über Hass im Netz, Propaganda - und warum er nicht nur an Zufälle glaubt.

Garri Kasparow ist eine Schachlegende - spätestens seitdem er den IBM-Computer Deep Blue in mehreren Partien herausfordert hat. Auf der Digitalkonferenz Republica in Berlin spricht er nicht über das beliebte Thema "Mensch gegen Maschine", sondern auch über eines, das ihm genauso so viel bedeutet: Propaganda im Netz. Kasparow ist erklärter Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin und hat sich lange als Aktivist bei der Opposition engagiert. Darüber hinaus ist er Sicherheitsbotschafter des Softwaredienstleisters Avast. Mit Kasparow und Ondrej Vlcek, Avast-CTO, trifft sich das Handelsblatt zum Doppelinterview.

Herr Kasparow, Herr Vlcek, am Sonntag hat Frankreich gewählt. Kurz vor der Wahl kam es zu einem merkwürdigen Zwischenfall: Es gab einen Hackerangriff auf Emmanuel Macron, bei dem vermeintlich sensible Unterlagen veröffentlicht worden sind. Die französischen Medien durften darüber aufgrund der Rechtslage nicht berichten. Was war der Grund für den Hack, über den niemand sprechen oder schreiben darf?

Ondrej Vlcek: Der Zeitpunkt war interessant, weil ja niemand darüber sprechen durfte. Das betraf aber nicht die sozialen Netzwerke, daher gab es keine klassischen Wächter, die diese Informationen einordnen konnten. Ein ziemlich neues Phänomen ist ja, dass in diesen Graswurzel-Kanälen sehr viel kommuniziert wird, vielmehr als in offiziellen. Und die sozialen Netzwerke sind viel anfälliger für falsche Informationen. Diese Tatsache 24 Stunden vor der Wahl auszunutzen, ist eine neue Strategie der Einflussnahme.Garri Kasparow: Ondrej versucht gerade diplomatisch zu sein. Ich muss das nicht, schließlich bin ich ein Aktivist. Und ich kann sagen: Für mich steckt der KGB dahinter. Wenn dieselbe Geschichte in Frankreich, in Deutschland, in Schweden und in den USA passiert, dann sind das schon ziemlich viele Zufälle. Ich glaube an Zufälle, aber ich glaube eben auch an den KGB.

Also verdächtigen ...

