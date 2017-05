Frankfurt - Die BNP Paribas erweitert das Angebot an Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, auf Xetra und dem Frankfurter Parketthandel, so die Deutsche Börse AG.Die neuen ETCs würden Anlegern Zugang zur Wertentwicklung von Terminkontrakten bezogen auf die Energierohstoffe Benzin, Heizöl, Öl der Sorte WTI, Erdgas und Diesel bieten. Gehandelt würden die Terminkontrakte an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) oder der Londoner Intercontinental Exchange (ICE). Bei den Terminkontrakten handele es sich um Verträge, die auf die zukünftige physische Lieferung der jeweiligen Energierohstoffe gerichtet seien.

