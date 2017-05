Mainz (ots) - Mittwoch, 10. Mai 2017, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Gast: Agnieszka Brugger, B '90/Grüne, Zum Thema Verteidigungsausschuss



Neue Festnahme im Fall Franco A. - Ein rechtsextremistisches Netzwerk? Krisenbewältigung bei VW - Die Lage vor der Hauptversammlung Service: Der richtige Laufschuh - Worauf kommt es beim Kauf an?







Mittwoch, 10. Mai 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gast: Johannes Oerding, Sänger



Hilfe bei Schlaganfall - Neues zur Behandlung beim Hirninfarkt Städtereise Bilbao - Spanien ist mehr als Sonne und Strand Roland Kaiser wird 65 - Wir gratulieren dem Schlagerstar







Mittwoch, 10. Mai 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Rechtsextremismus in Neukölln - Spezielle Polizeieinheit ermittelt Schlaganfall rechtzeitig erkennen - Schwierige Diagnose Expedition Mundelsheim - Mit dem Motorboot auf dem Neckar







Mittwoch, 10. Mai 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg



Verteidigungsausschuss in Berlin - von der Leyen zu Bundeswehrskandal Sportschuhe aus Plastikmüll - Wie nachhaltig produzieren Konzerne? Spezialisten für Schlaganfall - Reportage aus der Uniklinik Mainz Norwegens Königspaar feiert 80. - Große Party zu runden Geburtstagen







Mittwoch, 10. Mai 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Judith Milberg stellt aus - Vernissage in München Geburtstagsfeier in Norwegen - Der König und die Königin laden ein YouTuberin Bibi bei Madame Tussauds - Hologramm statt Wachsfigur in Berlin







Mittwoch, 10. Mai 2017, 23.00 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Kampf gegen zu viele Touristen - Schlaflos in Palma Von Mallorca berichtet ZDF-Reporterin Anja Roth.



Die Akte Odessa - Europas Hauptstadt der Korruption Aus der Ukraine berichtet ZDF-Korrespondent Bernhard Lichte.



Indonesiens Scharia-Polizei - Stockhiebe am Traumstrand Aus Uganda berichtet ZDF-Korrespondent Normen Odenthal.



"außendienst": Amerikas Abgasrowdies - Mit Qualm gegen Umweltschützer Aus den USA berichtet ZDF-Reporter Ron Boese.



