Zur Erinnerung: Ja, es gibt sie noch, die Aktie der Deutschen Telekom. Es ist etwas ruhiger um dieses Papier geworden, was an der Börse nicht schlecht sein muss. Nun, seit Jahresbeginn hat sich beim Kurs der T-Aktie auch nicht viel getan, es war ein gepflegter Seitwärtstrend, grob zwischen 15,60 und 16,60 Euro. Jetzt scheint sich die T-Aktie daran zu machen, vom Krebsgang in eine forciertere Vorwärtsbewegung zu wechseln. Womöglich ist der Anstieg über die Widerstandslinie auch ein Hinweis auf die anstehenden Ergebnisse für das erste Quartal. ...

