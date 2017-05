Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0890 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Insgesamt hielten sich die Kursausschläge aber in Grenzen. Zum Franken wird der Euro indes zu 1,0950 gehandelt und damit mehr als am Mittag mit 1,0923 CHF und 1,0908 am Morgen. Gemäss einer Einschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...