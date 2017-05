Um 5: DAX zurück im Spiel - Auch steigende US-Zinsen sind kein Problem

Die mit immensen Mengen an Liquidität gefluteten Weltmärkte finden in Euro-Aktien ein neues Ventil. Die schwindende politische Unsicherheit macht die Börsen in Europa für weltweites Kapital wieder attraktiv. Und auch der DAX steht dabei auf der Einkaufsliste der Investoren. Heute ging es weiter nach oben, nachdem gestern zunächst Gewinnmitnahmen einsetzten.

Die Börsen rechnen fest mit einer Zinsanhebung durch die US-Notenbank im Juni. Dass die Wall Street trotz dieser Erwartung positiv reagiert, liegt vor allem an den wieder besser werdenden Wirtschaftsdaten, der Erwartung tieferer Ölpreise sowie der stabilen Gewinnsituation der Unternehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...