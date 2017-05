Bad Marienberg - Mehr Zusammenarbeit zwischen digitalen Start-Ups und traditioneller Industrie forderte Wirtschaftsministerin Zypries auf der Digitalkonferenz re:publica in Berlin, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Arbeitsministerin Nahles diskutierte mit den Teilnehmern, wie man Menschen die Angst vor der Digitalisierung der Arbeitswelt nehmen kann.

Den vollständigen Artikel lesen ...