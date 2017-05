Ab sofort ist Far Resources Ltd (CSE:FAT; FRA:F0R) der 100prozentige Eigentümer des Zoro Lithiumprojekts in Manitoba. Far Resources hat gut verhandelt: Die ursprünglich auf zwei Jahre angelegte Earn-In-Phase wurde durch eine neue Vereinbarung zwischen dem Verkäufer und dem Unternehmen hinfällig. Anstelle der noch ausstehenden Zahlung von 900.000 CAD, je zur Hälfte in Aktien und Cash, haben sich die Parteien geeinigt, die Restzahlung überwiegend in Aktien abzuwickeln.

