Am Dienstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.749,12 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Schlusslicht der Kursliste waren mit einem Minus von rund 1,5 Prozent die Papiere der Münchener Rückversicherung, die zuvor ihren Bericht für das erste Quartal vorgestellt hatte. Demnach kletterte Überschuss zwar um 28 Prozent auf 557 Millionen Euro, Analysten hatten allerdings mehr erwartet. Der Dow verzeichnete unterdessen kaum Kursveränderungen. Am Nachmittag wurde der Index mit 21.015,42 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,01 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0889 US-Dollar (-0,31 Prozent). Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.217,78 US-Dollar gezahlt (-0,69 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,96 Euro pro Gramm.