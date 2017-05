Skillsoft, ein global führendes Unternehmen in den Bereichen E-Learning und Talentmanagement, meldete heute die Ernennung von Larry Neal zum Chief Executive Officer der Gruppe. Bill Donoghue, derzeit CEO, wird Executive Chairman.

Zuletzt leitete Larry Neal Unternehmen für S&P Global, ehemals McGraw-Hill Financial. Als President von S&P Platts führte er das Unternehmen zu einem außerordentlich hohen Wachstum und konnte den Umsatz in drei Jahren fast verdreifachen. Platts hat Kunden in 170 Ländern. 60 der Umsätze werden außerhalb Nordamerikas erwirtschaftet. Das Unternehmen hat 1000 Mitarbeiter an 15 verschiedenen Standorten weltweit. Vor Platts stand er signifikanten Leistungsverbesserungen sowohl bei S&P Equity Research als auch S&P Index Services vor.

Früher in seiner Karriere leitete Larry mehrere Produkt-, Vertriebs- und Marketing-Organisationen, Er weist umfassende Erfahrungen in der Vertriebs- und Verkaufsleitung auf. Er begann seine Laufbahn bei General Electric und IBM, wechselte dann auf Positionen im Vertrieb und in der Geschäftsführung bei den technologiebasierten Content-Unternehmen Advent Software, ADP und McGraw-Hill.

"Larry Neal ist eine hervorragende und erfahrene Führungskraft. Für fünf Unternehmen erzielte er bereits herausragende Ergebnisse. Er hat den Ruf, eine einzigartige Kombination von strategischen Einblicken, betrieblicher Exzellenz und unablässigem Fokus auf den Kunden umzusetzen", so Bill Donoghue, Executive Chairman der Skillsoft Group. "Ich freue mich, dass Larry Neal bei uns einsteigt und bin zuversichtlich, dass er lange für das Unternehmen tätig sein und hervorragende Leistungen als CEO liefern wird."

Larry Neal: "Ich freue mich sehr, nach der Umwandlung der Gruppe in ein Digitaltechnologie-Unternehmen zu Skillsoft zu kommen. Das Unternehmen ist weltweit in den Bereichen Online-Lernen und Talentmanagement führend, hat einen großen und vielfältigen Stamm toller Kunden und viele engagierte Teams weltweit. Ich freue mich auch sehr darauf, gemeinsam mit dem Team an der nächsten Phase der Unternehmensentwicklung zu arbeiten."

Frank van den Bosch, Partner bei Charterhouse Capital Partners, dem Eigentümer von Skillsoft: "Bill Donoghue übernahm die CEO-Rolle, um das Unternehmen in den vergangenen 15 Monaten durch eine umfassende Umwandlung zu führen, die jetzt erfolgreich abgeschlossen ist. Diese Umwandlung von Skillsoft zu einem Digitaltechnologie-Unternehmenlegte das Fundament für einen neuen, langfristigen CEO. Wir freuen uns sehr, dass Larry Neal zu uns kommt. Er hat sich nachweislich als Führungskraft bewährt, die das Unternehmenswachstum vorantreibt, und ist eine hervorragende Führungskraft. Bill Donoghue wird in seiner Rolle als Executive Chairman für Kontinuität und strategische Führung sorgen."

Über Skillsoft

Skillsoft ist der weltweite Marktführer im Bereich E-Learning und bietet eine außerordentliche Lernerfahrung und Inhalte höchster Qualität. Uns vertrauen die weltweit führenden Organisationen und Unternehmen, darunter 65 Prozent der Fortune 500-Unternehmen. Unsere Mission ist es, tolle Technologie und attraktive Inhalte zu schaffen, die die Resultate moderner Unternehmen verbessern und unterstützen. Auf unsere mehr als 150.000 multimodalen Kurse, Videos, Bücher und Mikrolernmodule wird jeden Monat mehr als 130 Millionen mal in 160 Lähndern und 29 Sprachen zugegriffen. Und das bei 100 sicherem Cloud-Zugriff von jedem Gerät, zu jedem Zeitpunkt und von jedem Standort aus. www.skillsoft.com

Über SumTotal Systems

SumTotal Systems, LLC, a Skillsoft Company ist die weltweit einzige vereinigte Human Capital Management Solution. Die mehrfach ausgezeichnete Talent Management Suite von SumTotal ermöglicht Unternehmen, Mitarbeiter anzuziehen, kennen zu lernen, zu mobilisieren, weiter zu entwickeln und zu belohnen. SumTotal bietet kontinuierlich Innovationen, um den Marktherausforderungen zu begegnen, damit Unternehmen einen generationenübergreifenden Mitarbeiterstamm anziehen, halten, und weiterentwickeln können. Die Talent Expansion Suite umfasst drei Kernkomponenten: Talent, Learn und Work. www.sumtotalsystems.com

Über Charterhouse Capital Partners

Charterhouse ist eines der am längsten etablierten Private Equity-Unternehmen in Europa. Die Firma investiert in Unternehmen mit Hauptsitz in Westeuropa und arbeitet eng mit bestehenden Managementteams zusammen, unterstützt diese und bietet aktive Hilfe, um das Wachstum zu fördern. Charterhouse verfolgt einen höchst selektiven Investment-Ansatz und arbeitet mit einer kleiner Zahl qualitativ hochwertiger Unternehmen zusammen. Die Transaktionswerte liegen im Bereich von 250 Mio bis 2 Mrd. €. Charterhouse hat seinen Hauptsitz in London und verfügt über zahlreiche erfahrene Investitionsexperten. Seit der Gründung hat Charterhouse mehr als 140 Transaktionen mit einem Gesamtwert von mehr als 50 Mrd. Euro ausgeführt. www.charterhouse.co.uk

