ERFURT/ILMENAU (dpa-AFX) - Für den Verlauf der umstrittenen "Südlink"-Stromtrasse liegt jetzt ein Thüringer Alternativvorschlag auf dem Tisch. Danach soll die Erdkabel-Trasse deutlich weiter westlich verlaufen und Thüringen nicht berühren, sagte eine Sprecherin des Infrastrukturministeriums am Dienstag. Das Ministerium stellte die selbst erarbeitete Alternativvariante in Ilmenau erstmals öffentlich vor. Die rund 700 Kilometer lange "Südlink"-Trasse soll im Zuge der der Energiewende Strom von Brunsbüttel an der Elbe nach Süddeutschland leiten. Die vom Netzbetreiber Tennet bevorzugte Variante läuft hingegen teilweise durch Nord- und Westthüringen, was im Freistaat parteiübergreifend auf Protest stößt./zei/DP/mis

