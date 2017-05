FRANKFURT (dpa-AFX) - Begleitet von einer Flut an Quartalsberichten hat der Dax am Dienstag im Verlauf weitere Bestmarken erreicht. Beim Stand von 12 783,23 Punkten erreichte der Leitindex sein Tageshoch. Zum Handelsende notierte er bei 12 749,12 Punkten und damit 0,43 Prozent höher als am Vortag. Der jüngste Kursaufschwung, der vor gut zwei Wochen nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen begonnen hatte, setzte sich somit fort.

"Die schwindende politische Unsicherheit macht die Börsen in Europa für weltweites Kapital wieder attraktiv. Und auch der Dax steht dabei auf der Einkaufsliste der Investoren", sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte um 0,34 Prozent auf 25 187,58 Zähler vor, während das Technologiewerte-Barometer TecDax seinen Vortagesgewinn mit einem Plus von 0,64 Prozent auf 2148,18 Punkte ausbaute./ajx/he

