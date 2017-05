Investitionsverdopplung auf 25 Milliarden USD bis 2025 anvisiert Eine spannende wirtschaftspolitische Entwicklung zeichnet sich in Argentinien ab: Behörden, Gewerkschaften und die Industrie werden in der laufenden Woche zusammenkommen, um eine bereits lange im Vorfeld angekündigte bundesstaatliche Bergbauvereinbarung zu unterzeichnen. Damit soll die bereits bestehende Gesetzgebung im Land vereinheitlicht und weiteren Investitionen auf dem Sektor Starthilfe geleistet werden. Investitionen werden dringend benötigt: Argentinien ist in der Gunst der Investoren weit hinter seine Nachbarn Chile und Peru zurückgefallen, obwohl das Land über reiche Lagerstätten an Kupfer, Gold, Silber und Zink verfügt. Cristina Fernandez, Vorgängerin des seit 2015 amtierenden Präsidenten Mauricio Macri, hatte in ihrer Regierungszeit 2007-2015 nur 10 Milliarden USD an Investitionen verbuchen können -in Chile und Peru waren es innerhalb des selben Zeitraums 80 bzw. 52 Milliarden USD. Präsident Macri engagiert sich für ein Revival des Bergbaus in Argentinien. So hat er im vergangenen Jahr bereits eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...