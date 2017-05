von Jochen Stanzl, Gastautor von Euro am Sonntag Das erste Mal seit vielen Jahren steigen die Firmengewinne in fast allen etablierten Aktienmärkten der Welt wieder. Ein guter Grund, Aktien gegenüber Anleihen zu bevorzugen. Und es ist ein gutes Zeichen, dass heute nicht mehr so viel von der Alternativlosigkeit der Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...