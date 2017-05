Köln, 9. Mai 2017 (ots) - Es wird ein ganz besonderes Raum- und Klang-Ereignis, wenn 250 Musikerinnen und Musiker die »Grande Messe des Morts« von 1837 - das monumentale Requiem von Hector Berlioz - gestalten. Jukka-Pekka Saraste dirigiert das WDR Sinfonieorchester Köln, den WDR Rundfunkchor Köln und den Tschechischen Philharmonischen Chor Brno am 18. Mai unter dem gotischen Himmelsgewölbe des Kölner Doms.



Sie sind herzlich eingeladen, die Proben im Kölner Dom am Vortag zu erleben. Außerdem geben Ihnen Chefdirigent Jukka-Pekka Saraste, Dr. Christoph Stahl, Chef der WDR Orchester und des Chores sowie Siegwald Bütow, Manager des WDR Sinfonieorchesters einen Ausblick auf das Programm der Jubiläumssaison 2017/2018. Das WDR Sinfonieorchester Köln feiert in der kommenden Saison sein 70-jähriges Bestehen. Auskunft zu den Herausforderungen, ein Konzert dieser Größenordnung im Kölner Dom für das WDR Fernsehen umzusetzen, kann Ihnen Prof. Lothar Mattner, Redakteur Musik WDR Fernsehen, geben.



Proben:



Mittwoch, 17. Mai 2017, zwischen 10 Uhr und 14 Uhr, Kölner Dom (genaue Zeit und Einlassmöglichkeit nach Absprache)



Pressegespräch:



Mittwoch, 17. Mai 2017, 11.45 Uhr, Ludwig im Museum (Café im Museum Ludwig) Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln



Bitte akkreditieren Sie sich für den Besuch der Probe sowie das Pressegespräch mit Ihrem Presse- und Personalausweis bis zum 16. Mai bei Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, barbara.feiereis@wdr.de.



Mit freundlichen Grüßen



Ingrid Schmitz WDR-Unternehmenssprecherin



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221 2207122, barbara.feiereis@wdr.de.