Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle war sich absolut sicher, die Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair glatt über die Bühne zu bekommen. Jetzt droht das Projekt zu scheitern. Ein Fall von Selbstüberschätzung?

An Selbstbewusstsein mangelt es Wolfgang Reitzle sicherlich nicht. Er sei ja "nicht unbedingt als Underperformer in der deutschen Wirtschaft bekannt", hat er mal erklärt. Mit der etwas großspurigen Ansage wollte der Manager begründen, warum die vorgeschriebene zweijährige Abkühlphase, nach der er vom Linde-Chefsessel in den Aufsichtsrat wechseln kann, für ihn eigentlich nicht gelten sollte.

Keine Frage: Reitzle hat sich um den Gasekonzern Linde große Verdienste erworben. Der frühere Automanager hat aus dem margenschwachen Unternehmen in seiner Zeit als Vorstandschef einen schlagkräftigen und hoch profitablen Konzern gemacht; hat das Geschäft mit Gabelstaplern verkauft und den Börsenwert des Unternehmens in seinen elf Jahren als Vorstandsvorsitzender von 2,7 Milliarden auf 27 Milliarden Euro verzehnfacht.

Solche Zahlen lassen offenbar die Brust schwellen. Neulich, als es in kleiner Runde mal wieder um die ins Stocken geratene Fusion mit Praxair ging, soll er gesagt haben, eigentlich müsse man ihm in München an der Oberanger ein Denkmal setzen. An der Oberanger hat Linde seine Konzernzentrale.

Da war es wieder: dieses etwas Großspurige, leicht Arrogante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...