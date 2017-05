ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Plus hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Dienstag den Handel beendet. Dabei markierte der SMI kurz vor Handelsende ein weiteres Jahreshoch bei 9.121,10 Punkten. Tagesgewinner war die Adecco-Aktie nach positiven Ergebnissen für das erste Quartal. Vor allem die Ertragsentwicklung des Personal-Dienstleisters wurde an der Börse positiv gewertet.

Der Gewinn je Aktie ist für Jefferies-Analyst Kean Marden rund 4 Prozent über der Markterwartung ausgefallen, die EBITDA-Margenentwicklung mit einer Zunahme um 90 Basispunkten überraschend hoch. Ein Blick auf die Regionen zeige, dass das Geschäft in Italien gut gelaufen sei, Frankreich, die DACH-Region wie auch Spanien hätten dagegen seine Erwartungen nicht erfüllt. Die Aktie legte um 2,2 Prozent zu.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 9.114 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 53,9 (zuvor: 58,16) Millionen Aktien.

Insgesamt waren die Impulse allerdings dünn gesät. Marktteilnehmer sprachen von einer Fortsetzung der positiven Entwicklung. Zudem sei mit dem Sieg von Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich am Wochenende etwas Anspannung aus dem Markt gewichen. Zwar war der Sieg Macrons erwartet worden, doch bei der Brexit-Abstimmung und der US-Wahl waren die Investoren mit den nicht erwarteten Ergebnissen auf dem falschen Fuss erwischt worden.

Die Gewinne zogen sich dabei durch alle Branchen. So erhöhten sich die Aktien von Novartis um 1,5 Prozent, ABB gewannen 1,0 Prozent, Swiss Re verbesserten sich um 0,9 Prozent und Syngenta stiegen um 0,8 Prozent. Am anderen Ende des Kurszettels standen die Aktien der Credit Suisse, die sich um 3,2 Prozent bzw 0,49 Franken reduzierten. Der Abschlag war allerdings rein optischer Natur, da das Unternehmen am Berichtstag eine Dividende von 0,70 Franken auschüttete.

