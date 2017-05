Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ging auch am Dienstag weiter: Der deutsche Leitindex stieg um 0,4 Prozent auf 12.749 Punkte und markierte den sechsten Höchststand in Folge. Die Höchststände des DAX-Futures vom späten Freitag bei 12.840 Punkten konnte er allerdings noch nicht erreichen. Hier liegt nun laut Händlern die nächste technische Widerstandsmarke.

"Die Marktbreite ist weiter gut", sagte ein Händler. SDAX und TecDAX markierten ebenfalls neue Jahreshochs, nur der MDAX lag noch ein paar Punkte darunter. Auch außerhalb der DAX-Familie ging es mit zahlreichen Titeln deutlich nach oben.

"Der laufende Aufwärtsimpuls ist absolut intakt", sagte Jörg Scherer von HSBC Trinkaus. Im Niemandsland immer neuer Rekordhochs sei die 13.000-Punkte-Marke nun das nächste Ziel für den DAX.

Eon nach Zahlen fest - Munich Re unter Druck

Bei den Einzelwerten sorgte eine Flut von Quartalszahlen für Bewegung. Gewinner Nummer eins im DAX waren Eon mit einem Plus von 4,3 Prozent. Eon ist zwar im ersten Quartal beim Gewinn leicht hinter der Konsensprognose zurückgeblieben, hat aber den Ausblick bestätigt. Die Analysten von Barclays stellten ferner den operativen Cashflow als stark heraus.

Aktien der Commerzbank schlossen kaum verändert. Die Bank hat zwar operativ in den ersten drei Monaten fast 60 Prozent mehr verdient als Analysten im Konsens erwartet hatten. Das gute Ergebnis resultierte allerdings vor allem aus dem Handelsgeschäft.

Munich Re hat im ersten Quartal 13 Prozent weniger Gewinn gemacht als erwartet, der Kurs verlor 1,6 Prozent. Händler bemängelten ein ungünstiges Verhältnis der Kosten für eingetretene Schäden zu den Prämieneinnahmen des Rückversicherers.

Continental fielen nach der Veröffentlichung endgültiger Quartalszahlen um 0,6 Prozent. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, der Kurs ist seit Jahresbeginn um 15 Prozent gestiegen.

Elringklinger führt SDAX-Gewinner an

Nach einem starken Jahresauftakt stiegen die Aktien des Autozulieferers Elringklinger um 6,5 Prozent. Die Umsatzerwartungen habe das Unternehmen klar übertroffen, so Hauck & Aufhäuser (H&A). Insgesamt sei Elringklinger auf einem guten Kurs, die angestrebten Ziele für 2017 zu erreichen.

K+S verteuerten sich um 1,6 Prozent. Der Kaliproduzent habe im ersten Quartal mit höheren Durchschnittspreisen überrascht, merkte die DZ Bank an.

Eine Hochstufung der Evonik-Aktie von "Halten" auf "Kaufen" durch die Societe Generale ließ den Kurs des Chemiekonzerns um 2,1 Prozent zulegen.

Bei Fraport wurden nach der 32-prozentigen Kurs-Rally seit Jahresbeginn Gewinne mitgenommen. Die Aktie büßte 2,5 Prozent ein. Der operative Gewinn des Flughafenbetreibers hat wegen hoher Kosten die Markterwartung um gut 20 Prozent verfehlt.

Die Aktien des Duft- und Aromastoffherstellers Symrise verloren 0,6 Prozent. Während der Geschäftsbereich "Flavor & Nutrition" ein überraschend starkes organisches Wachstum erzielt habe, habe das Wachstum der Sparte "Scent & Care" weit unter der Markterwartung gelegen, hieß es von den Analysten der DZ-Bank. Ursache sei der schwierige Markt für Sonnenschutzcremes und Parfums.

Der Kurs des Chip-Herstellers und Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor gab 0,2 Prozent ab. Hier bemängelten Händler die Umsatzprognose für das laufende Jahr.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 113,3 (Vortag: 100,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,45 (Vortag: 3,56) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und acht -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.749,12 +0,43% +11,04% DAX-Future 12.763,00 +0,44% +11,52% XDAX 12.755,10 +0,37% +11,43% MDAX 25.187,58 +0,34% +13,51% TecDAX 2.148,18 +0,64% +18,57% SDAX 10.904,06 +0,81% +14,55% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,32 -15 ===

