UMT United Mobility Technology AG erwirbt Mehrheit an der PEACHES Mobile GmbH

DGAP-Ad-hoc: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges UMT United Mobility Technology AG erwirbt Mehrheit an der PEACHES Mobile GmbH 09.05.2017 / 18:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

München, 09. Mai 2017

Ad-hoc-Mitteilung

UMT United Mobility Technology AG erwirbt Mehrheit an der PEACHES Mobile GmbH

Die UMT United Mobility Technology AG hat 51 Prozent an der PEACHES Mobile GmbH, Wiesbaden erworben, die zukünftig UMT PEACHES Mobile GmbH heißen wird. Der Kaufpreis wurde in bar und eigenen Aktien bezahlt.

Die UMT United Mobility Technology AG erwirbt mit der Mehrheit an der PEACHES Mobile GmbH gleichzeitig prelado, eines der führenden Internet-Portale für digitale Prepaid Mobilfunk- und Geschenkgutscheine in Deutschland. prelado soll in die bereits bestehende UMT Mobile Payment- und Loyalty-Plattform integriert werden. Die UMT United Mobility Technology AG verspricht sich von dieser Transaktion einen positiven Beitrag zum weiteren Wachstum und Konzernergebnis.

