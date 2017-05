Tagesausblick für 10.5.: DAX - Bullen bleiben am Drücker. E.On, Lufthansa und VW im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Von einer ausgiebigen Verschnaufpause ist beim DAX® in diesen Tagen keine Spur. Trotz eines 800 Punktesprints in rund 2 1/2 Wochen bleiben die Bullen am Drücker. Wasser auf die Mühlen gibt es schließlich reichlich - allen voran von den Unternehmen selbst. Heute waren es unter anderem Commerzbank, Continental und Drägerwerk, die Anleger positiv überraschten. In den nächsten Tagen geht der Datenreigen weiter. Gegen den Trend zu spekulieren erscheint aktuell äußerst riskant. Dennoch sollten Investoren wachsam sein.

Derweil sind Gold und Öl sowie die Wechselkurse Euro/Dollar und Euro/britisches Pfund weiter im Rückwärtsgang.

Morgen stehen die Daten von einer Reihe von Nebenwerten im Fokus der Investoren. Zudem sollten Trader einen Blick auf die Aktie von E.on werfen.

Unternehmen im Fokus

Morgen werden unter anderem AXA, Axel Springer, Brenntag, Carl Zeiss Meditec, Evotec, Hannover Rück., HeidelbergCement, Hochtief, LEG Immobilien und Leoni Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorlegen. Zudem laden unter anderem Drägerwerk, Hannover Rück., Hochtief, K+S, Linde, SAP und VW zur Hauptversammlung. Deutsche Lufthansa legt Verkehrszahlen für April vor.

Wichtige Termine

China - Verbraucherpreise, April

Europa - Rede von EZB-Präsident Draghi über die Auswirkungen der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank

Charttechnische Signale

E.on - Ausbruch aus dem Abwärtstrend

- Ausbruch aus dem Abwärtstrend Leoni - neues 52-Wochenhoch

- neues 52-Wochenhoch Südzucker - Die Bodenbildung scheint abgeschlossen. Erste Anzeichen einer Erholung

- Die Bodenbildung scheint abgeschlossen. Erste Anzeichen einer Erholung

Zahlreiche Titel wie Allianz , HeidelbergCement und Münchener Rück. bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.820/13.050/13.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.440/12.590/12.630/12.680 Punkte

Der DAX® konnte die Marke von 12.700 Punkten heute erfolgreich verteidigen und verbesserte sich im Tagesverlauf bis in den Bereich von 12.770 Punkten. Im Bereich von 12.820 Punkten findet der Index mit dem Allzeithoch einen hartnäckigen Widerstand. Gelingt es diese Marke zu überwinden, besteht die Chance auf eine weitere Erholung bis 13.050 Punkte. Bis dahin sollten Anleger jedoch stets mit kurzfristigen Konsolidierungen bis 12.680 Punkte (61,8%-Retracementlinie) rechnen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 25.04.2017 - 09.05.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.05.2012 - 09.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

