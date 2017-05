Thomas Vittner: Ich jetzt in Sachen moomoc beim ORF. Bin gespannt ... Thomas Vittner: Wird höchste Zeit. Wer von euch handelt eigentlich CFDs und warum? 20 Kommentare Christoph Scherbaum: Oh Mann, was für ein Quatschkram... daran sieht man, dass die BaFin nur bedingt Ahnung hat von Ihrem Job, die sollten mal eher sich um andere Dinger kümmern ... Michael Plos: Das ist harter Tobak. Wow. Richard Dobetsberger: Tja, das wird CFDs wohl teurer machen. Gabor Mehringer: Clickbaiting...denn die BaFin verbietet keine Finanzprodukte mit Hebelwirkung sondern Finanzprodukte mit Nachschusspflicht. CFD = kleiner Bruder des Futures Stefan Pöchinger: CFDs sind in kleineren Portfolios ein guter Ersatz für Futures, wenn der...

Den vollständigen Artikel lesen ...