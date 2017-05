WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag in einem international freundlichen Aktienmarktumfeld im Plus geschlossen. Der Leitindex ATX legte um 0,64 Prozent auf 3086,20 Punkte zu. Rückenwind lieferten unter anderem gute Konjunkturdaten aus Deutschland.

Bei den Einzelwerte zählten die Aktien von Warimpex zu den Gewinnern. Die Titel des Immobilienunternehmens verteuerten sich um 7,48 Prozent und knüpften damit an ihren deutlichen Vortagesgewinn von mehr als neun Prozent an. RHI-Aktien waren ebenfalls gefragt. Der Spezialist für Feuerfestprodukte wird am kommenden Donnerstag seinen Zwischenbericht für das erste Quartal veröffentlichen.

Bei den Einzelwerten in Wien rutschten AT&S um 2,74 Prozent ab. Der Leiterplattenhersteller hatte im Geschäftsjahr 2016/17 Probleme mit einem Werk in China. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen dadurch einen Verlust von 22,9 Millionen Euro - im Jahr davor hatte es noch einen Gewinn von 56 Millionen Euro gegeben.

Daneben meldete sich die Deutsche Bank zur Erste Group zu Wort. Für die Aktien der Bank wurde in Reaktion auf die veröffentlichten Quartalszahlen die Empfehlung "Hold" und das Kursziel von 29 Euro bestätigt. Enttäuschend sei bei den Zahlen vor allem der Zinsüberschuss ausgefallen, hieß es in der Studie. Die Titel der Erste Group notierten um 0,25 Prozent tiefer bei 32,51 Euro./dkm/rai/APA/mis

