Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben ihre Gewinne am Dienstag weiter ausgebaut. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,2 Prozent auf 3.649 Punkte. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 12.749 Punkte und markierte den sechsten Rekordstand in Folge.

"Die schwindende politische Unsicherheit macht die Börsen in Europa für weltweites Kapital wieder attraktiv", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. "Die mit immensen Mengen an Liquidität gefluteten Weltmärkte finden in Euro-Aktien ein neues Ventil", so der Marktanalyst.

Rendite in Athen auf 8-Jahres-Tief

Angeführt wurde der Aufschwung von der Athener Börse. Dort legte der Athex der führenden griechischen Aktien 2,1 Prozent zu auf den höchsten Stand seit anderthalb Jahren.

Unterstützt wurde der griechische Aktienmarkt von den fallenden Renditen. Die Rendite der zehnjährigen Bonds fiel auf 5,6 Prozent, das war der tiefste Stand seit dem Beginn der Eurokrise. Weil die Rendite der Bundesanleihen sogar zulegte, gingen die Risiko-Aufschläge griechischer Anleihen deutlich zurück.

Bei den Branchen hatten die zuletzt stark gedrückten Rohstoffwerte die Nase vorn: Ihr Index gewann 1,5 Prozent, wobei Händler erst einmal nur von einer Erholung sprechen wollten.

Eon nach Zahlen fest - Munich Re unter Druck

Bei den Einzelwerten sorgte eine Flut von Quartalszahlen für Bewegung. Gewinner Nummer eins im DAX waren Eon mit einem Plus von 4,3 Prozent. Eon ist zwar im ersten Quartal beim Gewinn leicht hinter der Konsensprognose zurückgeblieben, hat aber den Ausblick bestätigt. Die Analysten von Barclays stellten ferner den operativen Cashflow als stark heraus.

Aktien der Commerzbank schlossen kaum verändert. Die Bank hat zwar operativ in den ersten drei Monaten fast 60 Prozent mehr verdient als Analysten im Konsens erwartet hatten. Das gute Ergebnis resultierte allerdings vor allem aus dem Handelsgeschäft.

Munich Re hat im ersten Quartal 13 Prozent weniger Gewinn gemacht als erwartet, der Kurs verlor 1,6 Prozent. Händler bemängelten ein ungünstiges Verhältnis der Kosten für eingetretene Schäden zu den Prämieneinnahmen des Rückversicherers.

Continental fielen nach der Veröffentlichung endgültiger Quartalszahlen um 0,6 Prozent. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, der Kurs ist seit Jahresbeginn um 15 Prozent gestiegen.

Elringklinger führt SDAX-Gewinner an

Nach einem starken Jahresauftakt stiegen die Aktien des Autozulieferers Elringklinger um 6,5 Prozent. Die Umsatzerwartungen habe das Unternehmen klar übertroffen, so Hauck & Aufhäuser (H&A). Insgesamt sei Elringklinger auf einem guten Kurs, die angestrebten Ziele für 2017 zu erreichen.

K+S verteuerten sich um 1,6 Prozent. Der Kaliproduzent habe im ersten Quartal mit höheren Durchschnittspreisen überrascht, merkte die DZ Bank an.

Eine Hochstufung der Evonik-Aktie von "Halten" auf "Kaufen" durch die Societe Generale ließ den Kurs des Chemiekonzerns um 2,1 Prozent zulegen.

Bei Fraport wurden nach der 32-prozentigen Kurs-Rally seit Jahresbeginn Gewinne mitgenommen. Die Aktie büßte 2,5 Prozent ein. Der operative Gewinn des Flughafenbetreibers hat wegen hoher Kosten die Markterwartung um gut 20 Prozent verfehlt.

Die Aktien des Duft- und Aromastoffherstellers Symrise verloren 0,6 Prozent. Während der Geschäftsbereich "Flavor & Nutrition" ein überraschend starkes organisches Wachstum erzielt habe, habe das Wachstum der Sparte "Scent & Care" weit unter der Markterwartung gelegen, hieß es von den Analysten der DZ-Bank. Ursache sei der schwierige Markt für Sonnenschutzcremes und Parfums.

Der Kurs des Chip-Herstellers und Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor gab 0,2 Prozent ab. Hier bemängelten Händler die Umsatzprognose für das laufende Jahr.

Goldpreis auf 7-Wochen-Tief

Der Goldpreis fiel auf knapp 1.217 Dollar je Feinunze und damit auf den tiefsten Stand seit sieben Wochen. Im April seien in den USA so gut wie keine Goldmünzen mehr verkauft worden, hieß es bei Commerzbank. Auch die chinesische Zentralbank sei im April als Gold-Käufer ausgefallen.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.649,08 +6,97 +0,2% +10,9% Stoxx-50 3.257,68 +13,94 +0,4% +8,2% Stoxx-600 395,81 +1,77 +0,4% +9,5% XETRA-DAX 12.749,12 +54,57 +0,4% +11,0% FTSE-100 London 7.346,37 +45,51 +0,6% +2,8% CAC-40 Paris 5.398,01 +15,06 +0,3% +11,0% AEX Amsterdam 536,26 +1,96 +0,4% +11,0% ATHEX-20 Athen 2.081,23 +42,93 +2,1% +19,6% BEL-20 Bruessel 4.036,80 -0,43 -0,0% +11,9% BUX Budapest 33.509,99 +665,32 +2,0% +4,7% OMXH-25 Helsinki 4.007,95 +18,47 +0,5% +8,9% ISE NAT. 30 Istanbul 117.370,27 +2044,80 +1,8% +22,9% OMXC-20 Kopenhagen 981,70 -7,76 -0,8% +11,1% PSI 20 Lissabon 5.232,49 +22,03 +0,4% +12,3% IBEX-35 Madrid 11.049,20 -47,10 -0,4% +18,2% FTSE-MIB Mailand 21.486,95 +58,85 +0,3% +11,7% RTS Moskau 0,00 0,00 0,0% -5,8% OBX Oslo 646,78 +7,03 +1,1% +4,7% PX-GLOB Prag 1.324,89 +2,71 +0,2% +10,6% OMXS-30 Stockholm 1.653,11 +13,61 +0,8% +9,0% WIG-20 Warschau 2.413,53 +39,30 +1,7% +23,9% ATX Wien 3.086,20 +19,56 +0,6% +17,9% SMI Zuerich 9.113,83 +74,22 +0,8% +10,9% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0875 -0,45% 1,0924 1,0923 +3,4% EUR/JPY 124,15 +0,26% 123,83 123,21 +1,0% EUR/CHF 1,0953 +0,37% 1,0913 1,0898 +2,3% EUR/GBP 0,8409 -0,30% 0,8434 1,1846 -1,3% USD/JPY 114,18 +0,73% 113,35 112,80 -2,3% GBP/USD 1,2932 -0,16% 1,2953 1,2939 +4,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,44 46,84 -0,9% -0,40 -18,2% Brent/ICE 48,86 49,34 -1,0% -0,48 -16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.216,99 1.226,30 -0,8% -9,31 +5,7% Silber (Spot) 16,14 16,23 -0,6% -0,09 +1,3% Platin (Spot) 902,85 919,00 -1,8% -16,15 -0,1% Kupfer-Future 2,50 2,49 +0,4% +0,01 -0,7% ===

