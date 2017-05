Straubing (ots) - Bei rund 180 000 Soldatinnen und Soldaten sind die beiden Festgenommenen erst einmal nur Einzelfälle, die hinter den geschützten Mauern ihrer Kaserne ihr rechtsradikales Gedankengut pflegten. Gleichwohl ist das Entsetzen groß, dass niemand davon etwas mitbekommen haben will oder, noch schlimmer, den Mantel des Schweigens darüber hüllte. Die Frage, ob es in der Bundeswehr, wie Ursula von der Leyen schon einmal düster orakelte, ein rechtsradikales Netzwerk gibt, steht weiter im Raum. Es wäre keine Überraschung, würden die weiteren Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden noch so manches dunkle Geheimnis ans Tageslicht befördern. Die Aufklärung hat gerade erst begonnen.



