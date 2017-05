Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Russland fand wegen des Tags des Sieges kein Börsenhandel statt. Die Börse in Seoul blieb wegen der südkoreanischen Präsidentschaftswahl geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.649,08 +0,19% +10,90% Stoxx50 3.257,68 +0,43% +8,21% DAX 12.749,12 +0,43% +11,04% FTSE 7.346,37 +0,62% +2,85% CAC 5.398,01 +0,28% +11,02% DJIA 21.020,03 +0,04% +6,36% S&P-500 2.401,42 +0,09% +7,26% Nasdaq-Comp. 6.122,51 +0,33% +13,74% Nasdaq-100 5.678,11 +0,34% +16,75% Nikkei-225 19.843,00 -0,26% +3,81% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,34 -13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,44 46,84 -0,9% -0,40 -18,2% Brent/ICE 49,02 49,34 -0,6% -0,32 -16,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.217,29 1.226,30 -0,7% -9,01 +5,7% Silber (Spot) 16,15 16,23 -0,5% -0,08 +1,4% Platin (Spot) 903,02 919,00 -1,7% -15,99 -0,1% Kupfer-Future 2,49 2,49 +0,3% +0,01 -0,7%

FINANZMARKT USA

Nach anfänglich deutlicheren Gewinnen, die S&P-500 und Nasdaq-Composite auf neue Rekordhochs geführt haben, zeigen sich die Aktienkurse an der Wall Street am Dienstag im Verlauf wenig verändert. Im Fokus steht weiter die Apple-Aktie, die erneut auf ein Rekordhoch steigt. Auch Quartalszahlen von Unternehmen wie Office Depot, Allergan, Valeant und Discovery Communications gilt es zu verarbeiten. Nach der Schlussglocke wird zudem noch Walt Disney einen Blick in den Bücher gewähren. Die Aktie legt im Vorfeld um 0,1 Prozent zu. Unter den vorbörslich veröffentlichten Zahlenausweisen fällt der von Valeant Pharmaceuticals (ü20 Prozent) positiv auf. Dank einer Steuergutschrift hat das Unternehmen im ersten Quartal mehr verdient als erwartet und traut sich auf Jahressicht mehr zu. Überdies macht Valeant Fortschritte beim Schuldenabbau. Office Depot gewinnen 3,7 Prozent. Der Büroausstatter hat im Auftaktquartal zwar einen Umsatzrückgang verzeichnet, dennoch aber die Margen verbessert. Um knapp 4 Prozent nach unten geht es dagegen für Discovery Communications. Umsatz und Gewinn je Aktie des Medienunternehmens sind hinter den Erwartungen geblieben. Hertz stürzen um 12 Prozent ab. Der Quartalsverlust hatte sich deutlich ausgeweitet. Am Devisenmarkt macht der Dollar Boden gut. Marktteilnehmer verweisen auf die anstehenden Auftritte von US-Notenbankvertretern. Von diesen werde erwartet, dass sie die Überzeugung am Markt festigten, dass die Fed im kommenden Monat die Zinsen erhöht. Der festere Dollar verhindert, dass sich die Preise von Öl und Gold von ihren jüngsten Verlusten erholen. Am Anleihemarkt geben die Notierungen etwas nach. Die Rendite zehnjähriger Treasurys steigt um 1 Basispunkt auf 2,40 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q, Burbank

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q, New York

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gute Unternehmenszahlen verhalfen den europäischen Börsen am Dienstag zu Kursgewinnen. Stärkster Sektor waren die zuletzt gebeutelten Rohstoffwerte mit Kursgewinnen von durchschnittlich 1,5 Prozent, wobei Händler erst einmal nur von einer Erholung sprechen wollen. In Mailand verteuerten sich Campari nach Vorlage guter Zahlen um 4,4 Prozent. Commerzbank legten in der Spitze bis auf 9,74 Euro zu, ehe im späten Handel die Kursgewinne bröckelten. Die Titel schlossen kaum verändert bei 9,41 Euro. Die Bank hat operativ in den ersten drei Monaten fast 60 Prozent mehr verdient als Analysten im Konsens erwartet hatten. Allerdings äußerten kritische Stimmen Zweifel am Umbau der Bank. Eon (+4,3 Prozent) ist im ersten Quartal beim Gewinn leicht hinter der Konsensprognose zurückgeblieben, hat aber den Ausblick bestätigt. Die Tochter Uniper (+1,9 Prozent) mit dem alten Kohle- und Gasgeschäft hat deutlich besser abgeschnitten als Eon. Munich Re (-1,6 Prozent) hat im ersten Quartal 13 Prozent weniger Gewinn gemacht als erwartet. Continental verloren nach der Veröffentlichung endgültiger Quartalszahlen 0,6 Prozent. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen, der Kurs ist seit Jahresbeginn um 15 Prozent gestiegen. Bei Fraport (-2,5 Prozent) wurden nach der 32-prozentigen Kurs-Rally seit Jahresbeginn ebenfalls Gewinne mitgenommen. Der operative Gewinn des Flughafenbetreibers hat wegen hoher Kosten die Markterwartung um gut 20 Prozent verfehlt. Die NordLB hat ihre Kaufempfehlung für die Aktie auf "Halten" gesenkt. Symrise verloren 0,6 Prozent. Während der Geschäftsbereich "Flavor & Nutrition" ein überraschend starkes organisches Wachstum erzielt habe, habe das Wachstum der Sparte "Scent & Care" weit unter der Markterwartung gelegen, hieß es von der DZ-Bank.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0874 -0,46% 1,0924 1,0923 +3,4% EUR/JPY 124,19 +0,29% 123,83 123,21 +1,0% EUR/CHF 1,0956 +0,39% 1,0913 1,0898 +2,3% EUR/GBP 0,8403 -0,37% 0,8434 1,1846 -1,4% USD/JPY 114,20 +0,75% 113,35 112,80 -2,3% GBP/USD 1,2941 -0,09% 1,2953 1,2939 +4,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Börsen hat sich am Dienstag ein uneinheitliches Bild gezeigt. Nach schwachen Einzelhandelsdaten zählte vor allem die Börse in Sydney zu den Verlierern. In Hongkong erreichte der HSI den höchsten Stand seit Juli 2015. Schwergewicht Tencent erreichte in Hongkong ein Allzeithoch und legte um 2,5 Prozent zu, der Versicherungswert AIA gewann 1,7 Prozent auf ein Neunmonatshoch. Xinjiang Goldwind legten um weitere 2,3 Prozent zu. Das Unternehmen hatte am Vortag den Kauf eines Windparks von Origin Energy aus Australien mitgeteilt. Nach dem Fall auf ein Dreimonatstief erholten sich Great Wall Motor nach ihren schwachen Absatzzahlen um 1,0 Prozent. Geschäftszahlen der Commonwealth Bank of Australia wurden als "nicht sonderlich beeindruckend" bezeichnet. Der Kurs büßte 3,9 Prozent ein, Westpac verloren 3,5 Prozent. ANZ sowie National Australia Bank ermäßigten sich um 2,6 bzw. 2,1 Prozent. Die UBS hatte Westpac zudem abgestuft. In Singapur profitierte der Bankensektor dagegen von positiven Geschäftsausweisen. OCBC stiegen nach Geschäftszahlen über Markterwartung um 1,2 Prozent. In China gaben Infrastrukturaktien auf breiter Front nach. Das Thema Sonderwirtschaftszone Xiongan verliere an der Börse an Bedeutung, hieß es im Handel. Nach schwachen Geschäftszahlen von Subaru verlor die Aktie in Tokio 3,7 Prozent. Mitsubishi Motor gaben um 3,4 Prozent nach. Am Devisenmarkt geriet der Austral-Dollar (Aussie) nach den Einzelhandelsdaten unter Druck und fiel von 0,7395 US-Dollar auf 0,7353 zurück.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR ++

Siemens gründet Joint Venture in USA für Turbinenkomponenten

Siemens wird Gussteile für Turbinenschaufeln zur Stromerzeugung künftig in den USA zusammen mit einem Partner auch selbst produzieren. In der Sparte Power and Gas wurde dazu ein Joint Venture mit dem US-Unternehmen Chromalloy Gas Turbine Corp gegründet, wie Siemens mitteilte. Für 130 Millionen US-Dollar wollen die Partner eine neue Fertigung aufziehen.

Deutsche Beteiligungs AG steigert Gewinn im 2. Quartal kräftig

Die Deutsche Beteiligungs AG hat ihren Gewinn im zweiten Quartal fast verachtfacht. Das Ergebnis aus dem Beteiligungsgeschäft sprang im Zeitraum von Januar bis März auf 30,2 Millionen Euro von 3,6 Millionen Euro im Vorjahresquartal, wie das im SDAX notierte Unternehmen in seinem Halbjahresfinanzbericht mitteilte. Darin spiegeln sich im Wesentlichen die Wertentwicklung der Beteiligungen, aber auch erfolgreiche Veräußerungen. Der Konzerngewinn stieg entsprechend auf 30 Millionen von 1,2 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Dialog Semiconductor steigert Umsatz im 1. Quartal

Der Chiphersteller Dialog Semiconductor hat seinen Umsatz im ersten Quartal dank Zuwächsen in allen Segmenten gesteigert. Der Nettogewinn ging indes wegen eines Sondereffektes im Vorjahr um rund 84 Prozent zurück. Seinerzeit musste US-Wettbewerber Atmel eine Strafzahlung von 137,3 Millionen US-Dollar wegen der geplatzten Fusionsvereinbarung an Dialog leisten.

Elmos Semiconductor platziert Schuldscheine über 40 Millionen Euro

Die Elmos Semiconductor hat ein Schuldscheindarlehen über 40 Millionen Euro begeben. Dabei hat sie sich nach eigenen Angaben eine langfristige Finanzierung zu "attraktiven Konditionen gesichert und die Investorenbasis wesentlich verbreitert". Die Mittel dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und sollen auch zur Rückführung der 2017 und 2018 auslaufenden Kredite über 35 Millionen Euro verwendet werden.

Hoher Auftragseingang für deutsche Stahlhütten im ersten Quartal

Die deutschen Stahlproduzenten haben am Jahresanfang überdurchschnittlich viele Bestellungen an Land gezogen. Der Auftragseingang im ersten Quartal von über 10 Millionen Tonnen Stahl habe zwar um 1 Prozent unter dem Vorjahresvolumen gelegen, sei aber dennoch ein starker Jahresauftakt, teilte die Wirtschaftsvereinigung Stahl mit.

BGH kippt Kontogebühr für Bauspardarlehen

