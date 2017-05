Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag seinen Aufwärtskurs fortgesetzt, wobei der Leitindex SMI die letztmals im Spätsommer 2015 erreichte Marke von 9'100 Punkten übersprungen hat. Habe in den vergangenen Wochen die Politik das Geschehen an den Börsenplätzen bestimmt, so rückten nun wieder die wirtschaftlichen Fundamentaldaten ins Zentrum, hiess es im Handel. Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich war an den Börsen als Wahl "pro Europa" gewertet und mit Erleichterung aufgenommen worden - was auch am Rückgang der Volatilitätsindizes abzulesen war.

Gleichzeitig wurde auf die laufende Quartalsberichtssaison verwiesen, die bisher insgesamt erfreulich verlaufen sei. Auch die wieder nach unten zeigenden Ölpreise sorgten für einen Stimulus, der das Wachstum in den kommenden Wochen in Europa und den USA antreiben könnte, meinte ein Marktbeobachter. Eine gewisse Nervosität herrsche allerdings bezüglich der möglicherweise im Juni anstehenden nächsten Zinsanhebung der US-Notenbank Fed. Am Dienstagabend standen Reden mehrerer Fed-Vertreter an, von denen weitere Hinweise erwartet wurden.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,82% im Plus auf 9'113,83 Punkten, nur knapp unter dem kurz zuvor erreichten neuen Jahreshoch von 9'121 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen ...

