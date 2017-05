London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag leicht zugelegt. Nachdem die Anleger zu Wochenbeginn noch mit moderaten Gewinnmitnahmen auf den Sieg des sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron bei der Präsidentenwahl in Frankreich reagiert hatten, überwog nun wieder die Zuversicht. "Die schwindende politische Unsicherheit macht die Börsen in Europa für weltweites Kapital wieder attraktiv", konstatierte Börsenexperte Jochen Stanzl von CMC Markets.

Der EuroStoxx 50 endete 0,19 Prozent höher bei 3649,08 Punkten. Der CAC-40-Index in Paris rückte um 0,28 Prozent auf 5398,01 Punkte ...

