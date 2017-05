Baden-Baden (ots) -



Ein Rocker im "Popshop": Am Mittwoch, 10. Mai kommt Campino zu SWR3. Ab 22 Uhr spielt der Sänger der "Toten Hosen" zwei Stunden lang seine Lieblingshits, spricht mit SWR3 Moderator Sebastian Müller über seine Karriere, das neue Album "Laune der Natur" und über Songs, die ihm etwas bedeuten.



Während der Sendung können Fans anrufen und ihre Fragen an Campino stellen. Im "Popshop" laufen an diesem Abend ausschließlich Campinos Lieblingshits. Eine Übersicht finden die Hörer nach der Sendung auf www.SWR3.de. Die Sendung kann auch im Video-Livestream verfolgt werden. Außerdem ist die komplette Show hinterher auf www.SWR3.de abrufbar.



Das neue Album der "Toten Hosen": Punksongs, Hymnen und Balladen "Laune der Natur" ist das 16. Studioalbum der Toten Hosen. Mit der Bandbreite von Punksongs wie "Urknall" über Stadionhymnen wie "Wannsee" bis hin zu Balladen wie "Alles passiert" zählt das neue Album der Hosen nach Einschätzung von SWR3 Musikchef Gregor Friedel zu einem der besten in der Bandgeschichte.



Anlässlich der Veröffentlichung des Albums kehrt Campino dorthin ans Mikrophon zurück, wo er sich 1983 als Radiomoderator beworben hatte - nach Baden-Baden und zu SWR3.



Weitere Informationen auf www.SWR.de/kommunikation und www.SWR3.de



