Kommt nach dem Brexit der große Umzug? Viele Geldhäuser sollen eine Verlegung der Aktivitäten ins restliche Europa prüfen. Laut Finanzaufsicht Bafin haben auch viele Institute Interesse am Standort Frankfurt.

Zahlreiche Londoner Banken werden nach Einschätzung der Finanzaufsicht Bafin wegen des Brexit Aktivitäten nach Deutschland verlagern. "Wir haben mit deutlich mehr als 20 Instituten gesprochen", sagte der oberste Bafin-Bankenaufseher Raimund Röseler am Dienstag bei einer Pressekonferenz der Behörde in Frankfurt. "Wir haben bisher von einer zweistelligen Anzahl von Banken in Aussicht gestellt bekommen, dass sie sich für Frankfurt entscheiden werden." Der Standortvermarkter Frankfurt Main Finance rechnet damit, dass wegen des britischen Ausscheidens aus der EU bis 2021 rund 10.000 Stellen von der Themse an den Main verlagert werden.

In London tätige Banken brauchen ab März 2019 eine Gesellschaft mit EU-Banklizenz, wenn sie weiter Produkte und Dienstleistungen in den verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten der Union anbieten wollen. Viele Geldhäuser prüfen deshalb die Verlagerung von Geschäften etwa nach Paris, Dublin oder Frankfurt. Die meisten Institute wollten "nicht alle Eier in einen Korb legen", sondern ihre Geschäfte auf zwei, drei oder mehr Standorte verteilen, sagte Bafin-Präsident Felix Hulfeld. "Frankfurt spielt hierbei eine ganz herausgehobene Rolle."

Diverse Politiker und Finanzmarktaufseher in Deutschland und Frankreich sind der Ansicht, ...

