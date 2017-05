London (ots/PRNewswire) -



Die National Football League (NFL) und Perform Group haben eine

Vereinbarung getroffen, die vorsieht, dass Perform die

Fernsehübertragungsrechte der NFL in verschiedenen globalen Regionen

und das digitale Premium-Abo NFL Game Pass außerhalb der USA und

Europas vermarktet. Mit der Vereinbarung wird der meistgeschaute

Sport Amerikas einem breiteren Fanpublikum auf allen

Medienplattformen angeboten.



Die auf mehrere Jahre angelegte Vereinbarung sieht vor, dass

Perform die Livespiel-Übertragungsrechte strategisch vermarktet,

einschließlich der Spiele am Sonntagnachmittag zwischen 13 und 16 Uhr

(US-amerikanische Ostküstenzeit) sowie Thursday Night Football,

Sunday Night Football, Monday Night Football und die Playoffs und den

Super Bowl. Im Vorfeld der Spielsaison 2017 werden sich die

Übertragungsrechte zunächst auf Brasilien, den Asien-Pazifik-Raum und

den Nahen Osten konzentrieren.



Darüber hinaus wird Perform NFL Game Pass außerhalb der USA und

Europas vorantreiben, ein direkt an den Verbraucher gerichtetes

digitales Produktangebot, das sämtliche Livespiele, NFL RedZone, NFL

Network und preisgekrönte NFL-Programminhalte umfasst. Die

Fangemeinde der NFL wächst auf der ganzen Welt. Perform wird sich mit

seiner Kenntnis der regionalen Märkte um die Steigerung der

Verkaufszahlen von Game Pass-Abonnements in der NFL-Feingemeinde

kümmern.



Die strategische Medienpartnerschaft erstreckt sich auf mehr als

100 Länder und Regionen, darunter große Märkte wie Argentinien,

Australien, Brasilien, Kanada, Hongkong, Indien, Israel, Japan,

Mexiko, Neuseeland, Südkorea und die Türkei.



Simon Denyer, CEO der Perform Group, sagte: "Perform ist

hocherfreut über den Ausbau der Partnerschaft mit der NFL. Wir setzen

uns für eine langfristige Zusammenarbeit ein, die dem Sport und

seinen Fans nützt. Wir freuen uns schon darauf, gemeinsam die

Publikumsreichweite der Marke weltweit auszudehnen."



Mark Waller, NFL EVP des Bereichs International & Events, sagte:

"Wir sind begeistert über die Kollaboration mit der Perform Group in

einigen unserer wichtigsten globalen Märkte, um die Verbreitung

unserer Medienangebote auf den verschiedensten Plattformen

auszubauen. Dies ist für beide Seiten eine wunderbare Gelegenheit,

die wachsende weltweite Fangemeinde der NFL besser zu bedienen."



Informationen zu Perform Group:



Die Perform Group ist eine führende Mediengruppe im Bereich

digitaler Sportinhalte.



Wir verknüpfen die Welt des Sports durch den aktuellsten,

detailliertesten und den ansprechendsten Content und verfügen über

ein breites Netzwerk an eigenen, globalen Medienmarken, mit denen wir

unsere hochwertigen Sportinhalte direkt zu den Fans bringen.



Perform arbeitet mit großen globalen Rechteinhabern wie WTA, FIBA

und NFL mit dem Ziel einer langfristigen, transparenten

Geschäftspartnerschaft, die die globale Publikumsreichweite ausdehnt

und letztendlich dem langfristigen Nutzen des Sports dient.



Perform hat jüngst seinen Livesport-Streamingdienst DAZN in

Deutschland, Österreich, der Schweiz und Japan vorgestellt.



http://www.performgroup.com



