Macron löst in Deutschland Streit über Eurobonds aus

In der Debatte über eine finanzpolitische Unterstützung des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron zieht sich ein tiefer Graben durch die Bundesregierung. Führende CDU-Politiker wiesen erneut Forderungen nach der Einführung von Eurobonds zurück, wie sie etwa von Macron selber oder von Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) erhoben werden. Finanzstaatssekretär und CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn erklärte, die Lösung der Probleme liege nicht in noch mehr Schulden.

Hoher Auftragseingang für deutsche Stahlhütten im ersten Quartal

Die deutschen Stahlproduzenten haben am Jahresanfang überdurchschnittlich viele Bestellungen an Land gezogen. Der Auftragseingang im ersten Quartal von über 10 Millionen Tonnen Stahl habe zwar um 1 Prozent unter dem Vorjahresvolumen gelegen, sei aber dennoch ein starker Jahresauftakt, teilte die Wirtschaftsvereinigung Stahl mit.

Prognosen: Linkspolitiker Moon gewinnt Präsidentenwahl in Südkorea

Bei der Präsidentenwahl in Südkorea hat der linksgerichtete Kandidat Moon Jae In Prognosen zufolge die Präsidentschaftswahl gewonnen. Nach den am Dienstag nach Schließung der Wahllokale von drei Fernsehsendern veröffentlichten Zahlen kam der Kandidat der Demokratischen Partei auf 41,4 Prozent und lag damit weit vor seinen Konkurrenten. Die Neuwahlen in Südkorea waren angesetzt geworden, nachdem die bisherige Präsidentin Park Geun Hye wegen eines Korruptionsskandals ihres Amtes enthoben worden war.

Fed/George drängt auf weitere Zinserhöhungen

Die Chefin der Kansas-Fed, Esther George, drängt auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank angesichts drohender Risiken. Wenn die Kreditkosten nicht schnell genug steigen, könnte die US-Wirtschaft überhitzen, wie George erklärte. Da sich die Arbeitsmärkte weiter verengten, sei eine schrittweise Abkehr von der akkommodierenden Geldpolitik angemessen. Das aktuelle Vorgehen der Fed unterstütze die Notenbankerin.

China gibt Test von neuem Raketentyp bekannt

China hat am Dienstag den Test eines neuen Raketentyps unweit der koreanischen Halbinsel bekannt gegeben. Wie das Verteidigungsministerium in Peking mitteilte, wurde die Rakete "kürzlich" in der Bucht von Bohai im Nordosten des Landes abgefeuert, um die "operationelle Fähigkeit der Streitkräfte zu erhöhen und auf die Bedrohungen der nationalen Sicherheit zu reagieren". Wann genau der Test stattfand, wurde nicht mitgeteilt.

Trump-Regierung ringt um ihren Kurs beim Klimaschutz

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump ringt um den künftigen Kurs in der Klimapolitik. Eine für Dienstag anberaumte interne Sitzung im Weißen Haus zum Pariser Klimaschutzabkommen wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, wie ein Regierungsmitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der chinesische Präsident Xi Jinping, der das Pariser Abkommen im September 2016 gemeinsam mit Trumps Vorgänger Barack Obama ratifiziert hatte, pochte auf dessen Umsetzung.

