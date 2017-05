Der feinste Business Jet der Welt kann gechartert werden



Beijing (ots/PRNewswire) - Am 4. Mai erregte ein Flugzeug in UK großes Aufsehen. Deer Jet, ein weltweit führendes Business Aviation-Unternehmen, stellt zum ersten Mal den weltweit einzigen 787 "Dream Jet" in Europa anlässlich eines kurzen Zwischenstopps am London Stansted Airport (Harrods Aviation FBO) vor, bevor er seine Reise durch die Welt im Rahmen der Ausstellungsserie "Dreams Encounter the World" [Träume treffen die Welt] fortsetzte.



Dieser B787-8 Dream Jet kann 18,5 Stunden und 16.000 Kilometer nonstop fliegen, dies entspricht der Entfernung von London nach Perth, Australien, nonstop.



Der Kabinendruck der 787 wird bei einer Flughöhe von 30.000 Fuß auf 6,000 Fuß gehalten. Tests haben gezeigt, dass sich Menschen zwischen dem Meeresniveau und 6.000 Fuß auch bei einer 18-stündigen Reise an Bord sehr komfortabel fühlen.



Im Mai 2016 übernahm Deer Jet den Betrieb des weltweit ersten BBJ 787 VVIP und führte im September den Jungfernflug nach Hongkong durch.



Deer Jet startet mit der "Hong Kong to Tahiti Dream Journey" [Traumreise von Hongkong nach Tahiti] ebenfalls mit exklusiven, maßgeschneiderten Pauschalreisen an Bord des 787 Dream Jet. In Zukunft sind als Teil des Ziels, nahtlose Reisen zu schaffen, die auch die Vision "Making travel an art" [Reisen zu einer Kunst machen] erfüllen und durch den branchenweit besten Service inspiriert werden, der von den Werten Deer Jets, "Eleganz", "Performance" und "Differenzierung" getragen wird, weitere Strecken geplant.



Frank Fang, Vice President von Deer Jet, sagte: "Wir sind stolz, dieses einzigartige Flugzeug nach London bringen zu können. Es zeigt den führenden Service von Deer Jet, der von den Werten Performance, Eleganz und Differenzierung inspiriert wird. Es ist unser Ziel, unseren Kunden das beste Flugerlebnis zu bieten und "Reisen zu einer Kunst zu machen"."



Das Flugzeug wird im Luftfahrtregister von Guernsey (2-DEER) unter dem AOC von BAS Guernsey geführt. Normalerweise ist das Flugzeug am Hong Kong International Airport stationiert und wird von der Tochtergesellschaft von Deer Jet, Hong Kong Jet, betrieben. Die Charterkosten für den 787 Dream Jet sind trotz der früheren Aussage, sie sollten bei ca. 20.000 Pfund liegen, in Wirklichkeit RMB 500.000 pro Stunde (ca. GBP 55.000).



Über Deer Jet



Deer Jet begann als erstes privates Jet-Unternehmen in China, verfügt über 22 Jahre Erfahrung und hat sich sehr schnell zur größten Business Aviation-Gruppe in Asien entwickelt. Das Unternehmen wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft der HNA Group betrieben, eines Global Fortune 500 Unternehmens und eines der bekanntesten und sozial verantwortungsbewusstesten Unternehmen Chinas. Das Unternehmen verwaltet und betreibt eine beeindruckende Flotte von 90 Flugzeugen, darunter der einzige 787 Dream Jet der Welt.



OTS: Deer Jet newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126500 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126500.rss2



Pressekontakt: Denis Dan 86 18610131198 danfeng@hnair.com