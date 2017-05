Lieber Leser,

Solarworld könnte in den nächsten Wochen einen Ausbruch nach oben starten, meinen technische Analysten. Kurzfristig habe sich ein Trendwechsel ergeben, nachdem der Titel in den vergangenen Wochen massiv zulegte. In den zurückliegenden Handelstagen gewann Solarworld immerhin 3 % hinzu, in den beiden vergangenen Wochen ging es sogar um annähernd 7 % nach oben. Damit ist das Ergebnis seit Jahresbeginn wieder um 46 % aufwärts geklettert. Dies ermöglicht zumindest ansatzweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...