Berlin (ots) - Die Politik erwartet von den Unternehmen mehr Tempo beim Umstieg auf die Elektromobilität. "Es wird ernst - wir dürfen den Anschluss nicht verpassen", sagte Norbert Barthle, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, am Dienstag beim 7. eMobility Summit des Tagesspiegel mit 300 Teilnehmern in Berlin. Deutschland sei technologisch führend, bei der Nachfrage gebe es aber noch "viel Luft nach oben".



