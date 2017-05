Bonn (ots) - Die Blogger-und Medienkonferenz re:publica 2017 findet dieses Jahr unter dem Motto "Love Out Loud!" statt. Der Fokus wird hierbei auf Organisationen, Menschen und Projekte gegen Hass, Gewalt und Ungerechtigkeit gelegt. phoenix-Redakteur Ruben Frangenberg ist in Berlin unterwegs. Anlässlich der re:publica 2017 sendet phoenix in der netznacht spannende Dokumentationen zum Thema digitale Gesellschaft.



Die Themennacht beginnt um 0.45 Uhr mit der Dokumentation "Das Darknet" der Autoren Annette Dittert und Daniel Moßbrucker (NDR/2017), in der die dunkle Seite des Internets erkundet wird. Im Anschluss zeigt phoenix die Aaron-Swartz-Story "Tod eines Internet-Aktivisten" von Brian Knappenberger (ZDF/2015). Abschließend widmet sich phoenix der Hacking-Kultur mit dem Film "Der Chaos Computer Club" von Andreas G. Wagner (ZDFinfo/2016).



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de