Beijing (ots/PRNewswire) - Deer Jet, das größte Business Jet-Unternehmen Asiens, startete unlängst die "Hong Kong-Tahiti Dream Journey" [Traumreise Honkong-Tahiti]. Zusätzlich zum Genuss von 7 Nächten in einer Präsidentensuite eines lokalen, führenden Fünfsternehotels fliegen die Passagiere mit dem einzigartigen 787 Dream Jet zwischen Hongkong und Tahiti.



Der 787 Dream Jet wurde von Deer Jet formell am 19. September 2016 übernommen. Dieser Jet verfügt über eine geräumig Kabine mit 220 m2. Die Passagiere können die vom Four Seasons Hotel zubereiteten Köstlichkeiten in der Luft und die Primrose Tiara (es gibt nur vier Primrose Tiara Kronen in der Welt) im Schlafzimmer an Bord genießen. Seit dem ersten Flug dieser 787 wird sie als "das perfekteste Geschäftsflugzeug der Welt" gelobt.



Zhang Peng betrachtete den von der HNA Group vorgestellten und von Deer Jet übernommenen 787 Dream Jet als Chance, Deer Jet strategisch aufzuwerten. Angesichts des sich erholenden weltweiten Business Aviation-Marktes wird Deer Jet ein vollkommen neues Geschäftsmodell versuchen und hat die Ambition, ein weltweit führendes Unternehmen im Business Aviation-Markt zu werden.



Es gibt keinen Zweifel, dass der Servicepreis der 787 hoch ist. Externe, von Geschäftsflugzeugen angebotene Dienstleistungen werden nach Stunden berechnet. Die Standardgebühr für eine Gulfstream G550 ist ca. RMB 100.000/Stunde, während die des 787 Dream Jet ca. RMB 500.000/Stunde beträgt. Trotzdem sind die Flüge mit dem Dream Jet bis Juni ausgebucht.



Im Laufe der Jahre hat HNA Group in zahlreiche Richtungen expandiert und nicht wenige, qualitativ hochwertige Ressourcen akquiriert. Jetzt ist das Unternehmen unbeabsichtigt zu einer Ressourcenintegration übergegangen. In diesem Zusammenhang schlägt Deer Jet jetzt eine neue Branding-Idee vor, "making travel an art" [Reisen zu einer Kunst machen], und streckt seine Fühler in alle Bereiche des hochwertigen Reisens aus.



"In den überseeischen Märkten finden immer noch Veränderungen statt. Zu diesem Zeitpunkt hat China seine "Belt and Road" Idee gestartet, also haben wir uns entschlossen, eine strategische Anpassung vorzunehmen und unseren Schwerpunkt auf den internationalen anstelle des nationalen Marktes zu verlegen, den Weg der Internationalisierung zu beschleunigen und unsere industrielle Wertschöpfung auf das Ausland zu erweitern", sagte Chang Peng.



Der 787 Dream Jet hat in der Tat als erster den Schritt in den internationalen Markt gemacht. Gemäß Zhang Peng wird Deer Jet ein Flugzeug während des Jahres im Mittleren Osten stationieren, um dort lokale Kunden zu bedienen.



Zhang Peng erklärte hierzu: "Wir haben uns verpflichtet, im Namen Chinas in naher Zukunft eine weltweit führende Marke bei hochwertigen Reisedienstleistungen zu werden."



Pressekontakt: Dan Feng +86-186-1013-1198 danfeng@hnair.com