Die britische Enklave Gibraltar bereitet sich auf einen harten Brexit vor. Das kleine Land am Südzipfel Spaniens könnte darunter jedoch besonders leiden. Und doch: Die Bewohner stehen zum Vereinigten Königreich.

Anfang April erinnerte ein spanisches Kriegsschiff vor der britischen Halbinsel Gibraltar daran, dass der Brexit auch Fragen von Krieg und Frieden berührt. Denn Spanien, dem das Gebiet bis 1713 gehörte, zeigte kurz seine Herrschaftsansprüche - in der britischen Regierung und den britischen Medien kochten sofort nationale Gefühle hoch. Zwar haben sich die Spannungen zwischen Madrid und London mittlerweile wieder beruhigt. Aber die 30.000 Einwohner in der kleinen britischen Enklave am Südzipfel Spaniens wissen seither, wie sehr auch ihr Schicksal vom Ausgang der britischen Austrittsverhandlungen aus der EU abhängig sein wird. "Wir bereiten uns derzeit auf einen harten Brexit vor", gibt sich James Tipping, Direktor der für Finanzinstitutionen zuständigen Gibraltar-Behörde ...

