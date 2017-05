Köln (ots) - Köln. Nora Tschirner (35) würde für Nacktszenen in Filmen heute nicht mehr trainieren, um ihren Körper in Topform zu präsentieren. Früher sei sie da nicht so entspannt gewesen, sagte die Schauspielerin im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe). "Das Training wurde für mich damals aber zu einer totalen Obsession. Ich hatte das Gefühl, ich werde bescheuert davon." Tschirner, die seit fünf Jahren nicht mehr auf einer Waage gestanden hat, plädiert für mehr dicke Schauspieler in Kinofilmen. "Wir brauchen insgesamt viel mehr Diversität und unterschiedliche Bilder von Körpern und Menschen um uns herum", fordert die Schauspielerin, die den Dokumentarfilm "Embrace" über Magerwahn und Schönheitsideale produziert hat, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Wie die Hauptprotagonistin Taryn Brumfitt hat auch Tschirner Erfahrungen mit hämischen Bemerkungen zu ihrer Figur gemacht. "Wir verstehen nicht, dass du es nötig hattest, dich in dem Film ausziehen und, ehrlich gesagt, hättest du es auch lieber gelassen", habe sie als Reaktion auf eine Unterwäschen-Szene in dem Film "Keinohrhasen" mit Til Schweiger zu hören bekommen.



