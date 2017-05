Mannheimer Morgen über die Entwicklung bei Koenig & Bauer Überschrift: Gründe zum Feiern Beim Würzburger Druckmaschinenkonzern Koenig & Bauer (KBA) gibt es dieses Jahr gleich mehrere Gründe zum Feiern. Im Herbst wird der älteste deutsche Druckmaschinenhersteller 200 Jahre alt. Mindestens ebenso wichtig wie die historischen Feierlichkeiten sind die aktuellen Entwicklungen. Hier kann der Konzern nach der fast zehn Jahre andauernden Branchenkrise mit guten Geschäftszahlen aufwarten. Und es gibt noch einen dritten Grund zum Feiern, auch wenn dies nicht allzu öffentlich geschehen dürfte. In Würzburg wurde früher hinter vorgehaltener Hand immer über die etwas hochnäsige Art des Branchenprimus' Heidelberger Druckmaschinen gelästert. KBA sah sich von den Heidelbergern, die sich gerne sehr weltläufig gaben, als eine Art Landpomeranze belächelt. Doch die Zeiten haben sich geändert. Der Aktienkurs von KBA hat sich in den letzten fünf Jahren mehr als vervierfacht, der von Heideldruck dümpelt mehr oder weniger vor sich hin. KBA ist an der Börse deutlich höher bewertet als Heideldruck, obwohl die Heidelberger mehr als zweimal so viel Umsatz machen. Und unter dem Strich verdient KBA mehr als doppelt so viel wie der Konkurrent vom Neckar und zahlt eine Dividende. Davon ist man in Heidelberg noch weit weg. In drei Wochen will Heideldruck seine Bilanz und die Prognose für die nächste Zeit vorstellen. So viele Gründe zum Feiern wie in Würzburg gibt es mit Sicherheit nicht. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

