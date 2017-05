H.I.G. Capital, eine führende weltweit agierende Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von mehr als €20 Millionen hat sein Portfoliounternehmen Brand Addition an Elysian Capital veräußert.

Als führender globaler Dienstleister in der Entwicklung, Beschaffung und dem Vertrieb von Werbeartikeln an Großunternehmen ist die in Großbritannien ansässige Brand Addition vorwiegend für Kunden aus der Automobil- und Maschinenbauindustrie, der Gesundheits-, Beauty- sowie der FMCG-, Technologie- und Finanzdienstleistungsbranche tätig.

Nach dem Carve-out von 4imprint im März 2011 hat H.I.G. gemeinsam mit Chris Lee und dem Führungsteam von Brand Addition das Geschäft erfolgreich repositioniert, das Leistungsspektrum und die geografische Reichweite vergrößert und den Schwerpunkt auf Großkunden mit langfristigen Verträgen gelegt. Der Akquisition der Gateway CDI in St. Louis, USA, im Januar 2016 folgten Büroeröffnungen in der Türkei, in Russland und China. Heute bietet Brand Addition seinen Kunden eine einzigartige Kombination aus breitem Leistungsspektrum und globaler Reichweite.

Carl Harring, Managing Director bei H.I.G. Capital in London kommentiert: "Wir haben sehr gerne mit Chris Lee und seinem Team an diesem für H.I.G. sehr erfolgreichen Investment zusammengearbeitet. Bei der gemeinsamen Umsetzung des strategischen Plans durch internationale Expansion sowie der Identifizierung neuer Kunden- und Absatzkanäle konnten wir viele unserer Stärken unter Beweis stellen. Heute hat Brand Addition eine globale Präsenz und profitiert von seinem marktführenden Serviceangebot. Für Ihren weiteren Weg wünschen wir Chris und seinem Team viel Erfolg."

Chris Lee, CEO von Brand Addition, fügt hinzu: "Wir danken dem Team unseres scheidenden Investors H.I.G. Capital für ihre Beratung und die Unterstützung in den letzten fünf Jahren. Während der Beteiligung von H.I.G. haben wir das Geschäft erfolgreich internationalisiert, zwei Akquisitionen abgeschlossen und kürzlich die USA als unseren größten Markt erschlossen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unseres aktuellen Wachstums mit Elysian."

Über Brand Addition

Brand Addition ist ein weltweit führender Hersteller von Werbeartikeln für Firmenkunden diverser Branchen mit ethisch unbedenklichen und kreativen Markenprodukten zur Unterstützung ihrer Corporate Marketing-Aktivitäten und Absatzförderungsmaßnahmen. Brand Addition beschäftigt ca. 300 Mitarbeiter, hat seinen Hauptsitz in Manchester (UK) sowie globale Präsenz mit Büros in London, Irland, der Türkei, Russland, China und durch die Akquisition von Gateway CDI in den USA.. Weitere Informationen über Brand Addition unter www.brandaddition.com.

Über H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von €20 Mrd.* Sitz der Gesellschaft ist Miami, Niederlassungen befinden sich in den USA in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta sowie international in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro und Mexiko Stadt. H.I.G. ist auf Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in kleine und mittelgroße Unternehmen spezialisiert und verfolgt einen flexiblen Investmentansatz, der auf operative Verbesserungen und Wertschöpfung abzielt:

1. H.I.G. Eigenkapital-Fonds investieren in Management Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs von profitablen sowie sich in einer Umbruchphase befindenden Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

2. H.I.G. Fremdkapital-Fonds investieren bei Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen in vor- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen sowohl im Primär- als auch im Sekundärmarkt. H.I.G. WhiteHorse ist führender Manager von Collateralized Debt Obligations (CLOs) und unterhält eine börsennotierte Business Development Company (WhiteHorse Finance).

3. H.I.G.-Real-Estate-Fonds investieren in value-added Immobilien, die von einem verbesserten Anlagemanagement profitieren können.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 200 Unternehmen weltweit investiert. Zum aktuellen Portfolio der H.I.G. Gruppe gehören über 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als €22 Mrd. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G. Website unter www.higcapital.com.

Auf der Grundlage von Gesamtkapitalbindungen, die von H.I.G. Capital und Partnerfirmen verwaltet werden.

