Vor der Amtsübergabe am Sonntag muss der frisch gewählte Präsident Frankreichs noch viele wichtige Entscheidungen treffen - doch die Zeit ist knapp. Derweil löst sein Sieg auch Erschütterungen in anderen Parteien aus.

Wenn die Wahlkampagne hektisch war für Emmanuel Macron, was sind dann die wenigen Tage bis zur Amtsübergabe am Sonntag? Der Bald-Präsident weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Mittwoch ist der letzte Tag, an dem er noch die Liste der 577 Kandidaten bearbeiten kann, die im Namen seiner Bewegung zur Parlamentswahl antreten. "En Marche!" hat sich umbenannt in "La République en marche". Das Kürzel REM will man aber vermeiden, es lädt zu Verwechslungen ein: Mit einer Einheit für Verstrahlung, mit einer in die Jahre gekommenen Rockgruppe oder mit der Tiefschlaf-Phase.

Donnerstag wird die Liste bekanntgegeben, ...

