Bielefeld (ots) - Die NRW-Landesregierung geht davon aus, dass sie in den kommenden vier Jahren drei Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen erzielen wird. Das ergebe sich aus den neuen Steuerschätzungen, erläuterte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft im Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen" (Mittwochausgabe). Das bedeute, dass die geplante Gebührenfreiheit für eine Kernzeit von 30 Kita-Wochenstunden bereits zum Kindergartenjahr 2018/19 eingeführt werden könne. Außerdem ermöglichten die Steuermehreinnahmen die versprochene Einführung eines Azubi-Tickets für den Bahn- und Busverkehr in NRW bereits im Jahr Jahr 2018. Auch die geplante Abschaffung der teuren Meistergebühren sei nun bereits im kommenden Jahr möglich.Außerdem hält die Ministerpräsidentin es jetzt für möglich, jährlich weitere 1.000 Lehrer einzustellen. Das sei erforderlich vor allem, um die schwierige Inklusion in den Schulen voranzubringen.



