John Trudell Archives und Inside Recordings verkünden eine Neuausgabe der hoch gepriesenen Veröffentlichung von John Trudells AKA Grafitti Man auf einer 180 g Vinyl-Schallplatte und CD. Dies folgt auf die erfolgreiche Veröffentlichung der Limited Edition Record Store Day im vergangenen Monat.



AKA Grafitti Man wurde ursprünglich im Jahre 1986 über Trudells eigenes Label "Peace Company" veröffentlicht. 1992 veröffentlichte Rykodisc mit Executive Producer Jackson Browne eine weitere Kompilation, die Aufnahmen der ersten Lieder enthielt. Kurz nach der Veröffentlichung wurde dieses Album von Bob Dylan mit den Worten "das beste Album des Jahres..." gelobt.



Die neue Schallplatte von John Trudell Archives und Inside Recordings besteht aus schwarzem, 180 g Vinyl. Sie wurde von der Pallas Group in Deutschland hergestellt. Auf den Innenseiten wurden die Songtexte aufgedruckt. Das komplette Album kann zusammen mit einem Bonusvideo zu Rockin' The Res digital heruntergeladen werden. Die CD wurde zur Originalausgabe von 1992 erweitert und enthält ebenfalls die Songtexte von Trudell.



LIEDLISTE VON JOHN TRUDELL - AKA GRAFITTI MAN 1. Rockin' The Res 2. Grafitti Man 3. Restless Situations 4. Wildfires 5. Baby Boom Ché 6. Bombs Over Baghdad 7. Richman's War 8. Somebody's Kid 9. Never Never Blues10. What He'd Done 11. Beauty In A Fade 12. Tina Smiled



John Trudell (1946-2015) war ein Anführer der indianischen Besetzung von Alcatraz durch die Indians of All Tribes im Jahre 1969. Von 1973 bis 1979 war er Vorsitzender der American Indian Movement (AIM). Am 11. Februar 1979 verbrannte er eine amerikanische Flagge auf der Treppe des J.-Edgar-Hoover-FBI-Gebäudes in Washington D.C., da er beim Militär gelernt hatte, die Flagge zu verbrennen, wenn sie entweiht wurde. Seiner Ansicht nach wurde die Flagge vonseiten der US-Regierung entweiht, wenn man die Methoden gegenüber den Ureinwohnern Nordamerikas und ihren Klassizismus und Rassismus bedenkt. Rund 12 Stunden nach diesem Vorfall brannte Trudells Haus im Reservat der Shoshone-Paiute in Nevada "mit verdächtiger Brandursache" nieder. Bei diesem Brand kamen Trudells schwangere Ehefrau Tina, seine drei Kinder und Tinas Mutter ums Leben. Das FBI lehnte jegliche Untersuchungen ab und der Brand wurde offiziell als "Unfall" deklariert. Nach dem Brand widmete sich Trudell der Poesie und später der gesprochenen Musik und Schauspielkunst. Er blieb sein Leben lang ein Aktivist und kämpfte für Menschenrechte. Seine berühmten Worte waren: "Ich bin nur ein Mensch, der versucht in einer Welt klarzukommen, die wahnsinnig schnell an Menschlichkeit verliert."



