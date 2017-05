Das war recht aufschlussreich: Gestern wurden in den USA neue Staatsanleihen versteigert. Dies ist im Hinblick darauf interessant, was für Renditen der Fiskus da bieten muss, um die Papiere an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Und gestern hieß es eindeutig: Wir wollen etwas höhere Zinsen! Kommt im Juni der nächste Zinsschritt der Fed?

So wurden die 3monatigen Treasury Bills (kurz: "T-Bills") ...

Den vollständigen Artikel lesen ...