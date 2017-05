Laut Linde-Aufsichtsratschef Reitzle soll der Fusionsvertrag mit Praxair in einigen Wochen unterschriftsreif sein. Am Mittwoch soll der Plan bei der Hauptversammlung diskutiert werden. Es kündigt sich aber Widerstand an.

Der Fusionsvertrag von Linde und Praxair wird nach Einschätzung von Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle bis zum Sommer unterschriftsreif sein. "Das ist eher eine Sache von Wochen als von Monaten", sagte der Manager am Dienstag im Reuters-Interview. Die geplante Fusion des Münchner Gasekonzerns mit seinem US-Rivalen zum Weltmarkführer stößt auf Widerstand der Arbeitnehmer und ist auch unter Aktionären nicht unumstritten.

Der als Business Combination Agreement bezeichnete Fusionsvertrag war zunächst bereits bis zur Linde-Hauptversammlung an diesem Mittwoch in München erwartet worden. Die Fertigstellung hatte sich jedoch nach Worten eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...